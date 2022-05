"Beni Dinler Misiniz?" Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Isparta Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele” sloganı ile yürütülen "Beni Dinler Misiniz?" projesinin kapanış töreni Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Projeyle ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin ebeveynlerinin/yakınlarının bağımlılıkları hakkında yazdıkları mektupların ailelere ulaştırılmasıyla kişilerin bağımlılıklarından kurtulmaları amaçlandı. Proje kapsamında il merkezi ve ilçelerden toplam 5 Bin 200 4. Sınıf öğrencisi, velilerine tütün bağımlılıklarından kurtulmaları için mektup yazdı.Programa Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İlçe kaymakamları, Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Program, jüri tarafından seçilen Eftal Sena Silav, Kasım Tayyip Güngör, Mohammad Gülistani, Ela Çetinkaya ve Esma Eylül Yıldırım isimli öğrencilerin kaleme aldığı mektuplarının okunmasıyla başladı. Ardından mektupların okunması ve ailelerin bu durum karşısında yaşadıklarını gösteren video gösterimi yapıldı. İzlenen videolara çocuklarının mektupları karşısında duygulanan aile yakınlarının bağımlılıklarından kurtulmak için çocuklarına söz verdikleri yansırken verilen sözler katılımcılardan alkış aldı.Programda bir konuşma yapan Vali Baruş, mükemmel bir varlık olan insanın bu mükemmelliğini bozan şeylerin başında bağımlılıkların geldiğine vurgu yaparak “İnsan yaratılmışların en mükemmeli, fiziken ve ruhen gerçekten mükemmel şekilde yaratılmış bir varlıktan bahsediyoruz. Cenab- Hak, Tin suresinde: Biz gerçekten insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor. Ama bu mükemmelliği bozan kim? Bunu bozan yine insanın kendisi. Tütün, alkol ve kumar gibi bağımlılıklar bize eziyet verdiği gibi birlikte yaşadığımız insanlara eziyet veren, çevremizdekilere eziyet veren bir konu. Bağımlılık aslında insanın düşmanı olan bir faktör. Bağımlı olan esaret altında demektir. İradesini özgür kullanamıyor demektir. Bağımlı olan insan yanındaki kişilerle diğer fertlerle sağlıklı ilişki kuramayan insanlardır. Devletimiz her türlü imkanları ile mücadele çalışmalarını yürütüyor ama bir noktaya kadar geliyor o noktadan sonra fazla ileriye gidemiyorsunuz. Aslında bağımlılıklarla mücadelenin püf noktası sevgi. Çocuklarımızla, anne babamızla, kardeşlerimizle ve çevremizle bağımız olan sevgi, aslında bu mücadelenin püf noktası. Aramızdaki sevgi bağı güçlü ise birbirimizi anlayabiliyorsak, dinleyebiliyorsak, kalpten kalbe bir yol bulabiliyorsak o zaman bu bağımlılıklardan çok daha güçlü bir şekilde kurtulabiliriz. İşte Yeşilay’ın yürütmüş olduğu bu proje aslında kalpten kalbe yol kurmakla alakalı. Bu projenin devam etmesi lazım. Çünkü bu toplumun, ailenin ve bizlerin mutluluğuna hizmet ediyor. Son söz olarak her türlü bağımlılık bizden uzak olsun ama tek bağımlılığımız sevgi olsun” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından il merkezi ve ilçelerde dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine Vali Baruş ile protokol üyeleri tarafından başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.Program fotoğraf çekimleriyle son buldu.