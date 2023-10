Heyecanla Bekleniyor...! Bir Sonraki 2046 Ylında Geröekleşecek

13 Ekim 2023Bu hafta, Ay'ın Güneş'in orta kısmını kısmen örterek "ateş çemberi" gibi görünmesini sağlayacak nadir bir "halkalı" güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma sadece Kuzey Amerika ve Güney Amerika'dan izlenebilecek.Astronomi rehberi web sitesi In the Sky'a göre, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinden bakıldığında, Ay, 14 Ekim günü TSİ 08.35 ile 15 Ekim günü TSİ 02.25 arasında Güneş'in önünden geçecek.Halkalı tutulma, bir güneş tutulması sırasında Ay'ın Dünya'dan en uzak noktasında olduğunda meydana gelir. Ay çok uzakta olduğu için Güneş'i tamamen engelleyemez. Bunun yerine sadece orta kısmını kapatarak bir "ateş çemberi" etkisi oluşturur. Ancak tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi, halkalı tutulma sırasında da Güneş'i çıplak gözle izlemek güvenli değildir.Tutulma Türkiye'den görülemeyecek, ancak Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından düzenlenen canlı yayın aracılığıyla izleyebileceksiniz.İlginç bir detay, NASA'nın tutulmanın gölgesine sondaj roketleri fırlatmayı planladığıdır. Kuzey ve Güney Amerika'nın birçok bölgesinde yaşayanlar, Güneş'in normal parlaklığının yaklaşık %10'u kadar karardığını görecekler. Ayrıca, New Mexico'daki White Sands Füze Sahası yakınlarında yaşayanlar, uzay ajansının fırlatmayı planladığı üç sondaj roketinin tutulma sırasında hızla ilerleyen parlak çizgilerine tanık olacaklar.Halkalı güneş tutulmaları nadir olaylar olup, bir sonraki benzeri olayın 2046'de gerçekleşeceği tahmin ediliyor.