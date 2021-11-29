METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 29.11.2021 06:00 TSİ Bitiş Zamanı :29.11.2021 23:59 TSİ





Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur il genelinde güney güneybatı (lodos) yönlerden FIRTINA (50-80 kın/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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