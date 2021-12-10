Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 10 Aralık Cuma günü saat 14.00’da 210 yayınevi ile 100’ün üzerinde yazarın katılımıyla kapılarını açıyor. Çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinliklerinde yer alacağı fuara katılan yayınevleri hazırlıklarını tamamlayarak, açılış saatini beklemeye başladı.Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla başlatılacak olan 5. Kitap Fuarı bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştirilecek. 10-19 Aralık tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarın Cuma günü saat 14.00’da resmi açılışı yapılacak. Fuar 09.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 100’ün üzerindeki yazar, 10 gün boyunca kitaplarını kitapseverlere imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirecek. Fuarda çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.Fuara katılan yayınevleri son hazırlıklarını tamamlayarak, fuarın açılış saatini beklemeye başladılar.Yayınevi yetkilisi Ali Ayan, Isparta halkını heyecanla kitap fuarına beklediklerini belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e fuara verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Ayan, “Vatandaşlarımız fuarlara geldiklerinde kitaplara dokunabiliyorlar. Sanal ortamda aldıkları kitaplara dokunamıyorlar. İçeriği nedir onu da bilmiyorlar. Burada içeriği hakkında bilgi de alabiliyorlar. Satış temsilcileri kitaplar hakkında bilgi veriyorlar” dedi.Fuar organizasyonu yetkilisi Hasan Tahsin Külcüoğlu, 3,5 aydır 5. Kitap Fuarına hazırlandıklarını söyledi. Türkiye genelinde şu anda 10’a yakın kitap fuarı olduğunu belirten Külcüoğlu, yayınevlerinin Isparta Fuarına ilgili olduğunu belirtti. Fuara 200’ün üzerinde yayınevi ve 100’ün üzerinde yazarın katılacağına değinen Külcüoğlu, “Bir sürpriz yazarımız var, bunu daha sonra açıklayacağız. Fuarımıza katılım güzel, yayıncı arkadaşlar geldiler. Kitaplar da Ankara ve İstanbul’dan geldi. Sabah 09.30’da öğrencilerimiz fuarımıza gelmeye başlayacaklar. Günlük ortalama 6-7 bin öğrenci kitaplarla buluşacak. İlçe, kasaba ve köylerimizdeki okullar gelecek. Özel okullarda dahil bu duruma. Çok güzel, muhteşem bir fuar olacağını düşünüyoruz” dedi.Isparta Kitap Fuarı’nın 2021 yılının son fuarı olacağını ifade eden Külcüoğlu, “Yayıncı arkadaşlar yüzde 50 indirimli olarak kitaplarını sunacak. Sınav grupları ve çocuk gruplarında çok fazla indirimli kitaplar satılacak. 5-20 lira bandında olacak. Halkımız bu fuarı ve yazarlarımızı kaçırmasınlar. Söyleşi ve imza günlerimiz var. Çocuklarımız için birbirinden değerli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklarımız buraya geldiklerinde dolu dolu fuar geçirecekler. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Çocuk Kitapları Yazarı Adnan Güneş de 4. Kitap Fuarı’na katıldığını ve kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. Isparta’daki tüm vatandaşları fuara beklediklerini kaydeden Güneş, “’Adnan Abiyle Ben de Yazarım’ isminde bir projemiz var. Çocuklarımızın hikaye yazmalarını ve özgüvenlerini ayakta tutmalarını istiyoruz. Bu anlamda Isparta’da 2 ortaokul öğrencisi yazarımız var. 2 yazarımız standımızda kitaplarını imzalamaya gelecekler. Çocuklara örnek olmaları adına güzel bir etkinlik olacak. Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medya, internet ve cep telefonu çılgınlığının tavan yaptığı bir dönemde çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmeyi amaçlayan bu tür etkinliklerin halk olarak da desteklenmesini istiyoruz” diye konuştu.