Isparta ve Burdur İçin Meteorolojik Uyarı

03.03.2024 - Isparta ve Burdur çevresinde, 05.03.2024 Salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) etkisi bekleniyor.Bu meteorolojik durum, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara neden olabilir. Tedbirli olunması, açık alanda bulunan malzeme ve eşyaların güvenli bir şekilde yerleştirilmesi önemlidir.Başlama Zamanı: 05.03.2024 03:00 TSİBitiş Zamanı: 05.03.2024 21:00 TSİİsparta ve Burdur halkının, bu meteorolojik uyarı doğrultusunda dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını önemle hatırlatırız.Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüğüBölge Tahmin ve Uyari Merkezi