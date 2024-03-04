

31 Mart'ta Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Isparta Merkez Belediye Başkanlığı İçin 23 Aday Yarışacak

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı! Isparta'da merkez belediye başkanlığı için yarışacak adaylar kesinleşti. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 aday 31 Mart'ta seçmenlerle buluşacak.

Seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini tamamladı ve kesin listeler bugün ilan edildi. Isparta'da merkez belediye başkanlığı için yarışacak adaylar şu şekilde:

AK Parti: Şükrü BAŞDEĞİRMEN

Şükrü BAŞDEĞİRMEN CHP: Atakan YAZGAN

Atakan YAZGAN İyi Parti: Ahmet TURAL

Ahmet TURAL MHP: Yusuf Ziya GÜNAYDIN

Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yeniden Refah Partisi: Mustafa AYDEMİR

Mustafa AYDEMİR Saadet Partisi: Aydın APAYDIN

Aydın APAYDIN Zafer Partisi: Gökmen GÖKMENOĞLU

Gökmen GÖKMENOĞLU DSP: Efe Bedirhan ÖZBİLGE

Efe Bedirhan ÖZBİLGE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Meral KARAKUŞ

Meral KARAKUŞ Türkiye Komünist Partisi: Özkan Baran OKTAY

Özkan Baran OKTAY Anadolu Birliği Partisi: Serhat KOLBAŞI

Serhat KOLBAŞI Halkın Kurtuluş Partisi: Hamza PEHLİVAN

Hamza PEHLİVAN Türkiye Komünist Hareketi: Tahsin ERBAŞ

Tahsin ERBAŞ Bağımsız Türkiye Partisi: Abdurrahman ŞİMŞEK

Abdurrahman ŞİMŞEK Yeni Türkiye Partisi: Ramazan AYTEKİN

Ramazan AYTEKİN Hür Dava Partisi: Hasan KOÇ

Hasan KOÇ Hak ve Özgürlükler Partisi: Yıldız TİMUR

Yıldız TİMUR Millet Partisi: Mehmet Zeki ÖZEN

Mehmet Zeki ÖZEN Milli Yol Partisi: İsmail Yusuf ATASAGUN

İsmail Yusuf ATASAGUN DEVA Partisi: Tuna TOKUÇ

Ayrıca, bağımsız olarak adaylık başvurusu yapan Mustafa DOKUR, Çetin SAKAOĞLU ve Serkan AĞARLI da yarışa katılacaklar. 31 Mart'ta Isparta'da demokrasi şöleni yaşanacak, seçmenler tercihlerini belirleyecek.