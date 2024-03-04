31 Mart'ta Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Isparta Merkez Belediye Başkanlığı İçin 23 Aday Yarışacak
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı! Isparta'da merkez belediye başkanlığı için yarışacak adaylar kesinleşti. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 aday 31 Mart'ta seçmenlerle buluşacak.
Seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini tamamladı ve kesin listeler bugün ilan edildi. Isparta'da merkez belediye başkanlığı için yarışacak adaylar şu şekilde:
- AK Parti: Şükrü BAŞDEĞİRMEN
- CHP: Atakan YAZGAN
- İyi Parti: Ahmet TURAL
- MHP: Yusuf Ziya GÜNAYDIN
- Yeniden Refah Partisi: Mustafa AYDEMİR
- Saadet Partisi: Aydın APAYDIN
- Zafer Partisi: Gökmen GÖKMENOĞLU
- DSP: Efe Bedirhan ÖZBİLGE
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Meral KARAKUŞ
- Türkiye Komünist Partisi: Özkan Baran OKTAY
- Anadolu Birliği Partisi: Serhat KOLBAŞI
- Halkın Kurtuluş Partisi: Hamza PEHLİVAN
- Türkiye Komünist Hareketi: Tahsin ERBAŞ
- Bağımsız Türkiye Partisi: Abdurrahman ŞİMŞEK
- Yeni Türkiye Partisi: Ramazan AYTEKİN
- Hür Dava Partisi: Hasan KOÇ
- Hak ve Özgürlükler Partisi: Yıldız TİMUR
- Millet Partisi: Mehmet Zeki ÖZEN
- Milli Yol Partisi: İsmail Yusuf ATASAGUN
- DEVA Partisi: Tuna TOKUÇ
Ayrıca, bağımsız olarak adaylık başvurusu yapan Mustafa DOKUR, Çetin SAKAOĞLU ve Serkan AĞARLI da yarışa katılacaklar. 31 Mart'ta Isparta'da demokrasi şöleni yaşanacak, seçmenler tercihlerini belirleyecek.