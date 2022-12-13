

































Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım dördüncü sınıf öğrencileri Ömür Can Tekin , Fahriye Nur Özlü , Oğuzhan Doğan, Öznur Ertuğrul, Türkan Aksoy ve Zeynep Uzun’nun “DİKKAT BENDE VARIM” projesi ile trafikte güvenli sürüş, motosiklet, kask ve scooter konusunu ele alan projesi Motosiklet, scooter vb. araçların kullanım alışkanlıklarını değiştirerek trafikte güvenli bir şekilde seyir halinde gitmesinin önemini, güvenlik ekipmanlarının kullanımını arttırmak ve trafik kazalarını azaltmak için geçtiğimiz salı günü Süleyman Demirel Fen Lisesi, Gazi Sosyal Bilimler Lisesi ve Tenzile Erdoğan Anadolu Liselerinde Isparta Valiliği ve Isparta Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleşti.Şehir içi ulaşımın parçası haline gelen "elektrikli scooter"ların (e-Scooter) son bir yılda karıştığı trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybederken, 899 kişi ise yaralandı. (AA)Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın Türkiye genelinde 2022 yılı verilerine göre Bisiklet ile 8.256 , Motorlu Bisiklet ile 11.933, Motosiklet ile 54.007 ve Scooter’ın da içinde olduğu diğer araçlar ile 6.096 kaza kayıtlara geçmiştir. Yarınlarımız için özellikle gençlerimizin trafikte güvenli sürüş, motosiklet, kask ve scooter kullanımları konusunda bilinçlendirmemiz kaza verilerinin azalmasına yaralanma ve ölüm gibi sonuçları olan kazaların önüne geçilmesini sağlamaktadır.Seminerde gençlerimizle soru cevap yaparak ve seminer sonunda konu ile ilgili broşürler dağıtarak vurgulanan konu pekiştirildi aynı zamanda dağıtmış olduğumuz anketler ile araç kullanım oranları ve alışkanlıkları belirlendi. Yapılan sosyal sorumluluk projesi ile toplam 1.595 lise öğrencisine bilinçlendirme semineri yapıldı. Trafikte güvenle korunmak için sizde söyleyin “DİKKAT BENDE VARIM”.