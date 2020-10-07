(METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME!)

Başlama Zamanı : 08.10.2020 06:00 TSİ

Bitiş Zamanı :09.10.2020 18:00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölgemizde Perşembe (08.10.2020) sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkili olması beklenmektedir.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Cuma glinü (09.10.2020) Isparta ve Burdur çevrelerinde KUVVETLİ olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte bölgemizde sıcaklıkların 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Cuma günü Batı Akdeniz’de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.