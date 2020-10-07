Okullarımızdaki Hummalı Çalışmalar Devam Ediyor

Pandemi dolayısıyla okullarda eğitime ara verilmesi eğitime yapılan yatırımları engelleyemedi. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ülkemizde de Mart ayından beri öğrencileri okullarından ayırdı. Ancak Isparta Valiliği bu ayrılığı fırsata çevirerek il merkezinde ve ilçelerde ihtiyacı olan okulların güçlendirme ve tadilat işlerine girişti. Öğrencilerine tamamen kavuşmasına kısa bir süre kalan okullar yapılan çalışmalarla öğrencilere daha güvenli ortamlarda hizmet sunacak.Bir yandan modern okul inşaatları devam ederken güçlendirme kararı alınan ve tadilat ihtiyacı olan okullardaki hummalı çalışmalar devam ediyor. Isparta Valiliği koordinesinde devam eden çalışmalar yakından takip ediliyor, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sıklıkla yerinde denetimler yapılıyor. Isparta Valiliği İl Özel İdaresi bütçesinden çalışmalar için 23 Milyon liralık kaynak ayırdı.Çalışmalar kapsamında İlçelerde Gelendost Anadolu Lisesi, Şarkikaraağaç İMKB Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Yalvaç İMKB İlkokulu ve Ortaokulu’nun güçlendirme ihaleleri geçtiğimiz haftalarda Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılarak çalışmalar başladı.İl merkezinde ise Zehra Ulusoy İlkokulu, Yedişehitler ilkokulu ve Gülistan Ortaokulu’nda güçlendirme ve tadilat çalışmaları devam ediyor.