Isparta Valiliği İl Özel İdaresi aracılığıyla yaptığı çalışmalarda örnek bir projeye daha imza attı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla 138 köyün içme suyu depolarının elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanıyor. Son olarak Yalvaç ilçesine bağlı Kumdanlı köyünde uygulanan proje ile su deposu elektrik ihtiyacı güneş enerjisi panellerinden sağlanacak. Yalvaç Kaymakamı Murat Kahraman da tamamlan santralde incelemelerde bulundu.Bunun yanında Isparta’nın yıl içindeki bol güneşli geçen günlerini fırsata çeviren İl Özel İdaresi Gelendost ilçesinin Madenli köyüne kurduğu güneş enerjisi santralini (GES) geçtiğimiz Ocak ayında devreye sokarak bütçesine yıllık 1. 2 milyon lira katma değer sağlıyor.Isparta’daki önemli GES yatırımlarından biri de Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle Eğirdir ilçesi Bademli köyünde faaliyet geçti. Hizmete alınan GES ile Eğirdir ilçesine bağlı Bademli ve Eyüpler köylerindeki tarımsal sulama için harcanan elektriğin belirli bir kısmı karşılanıyor. 4 dekar alanda kurulan GES’in Isparta’nın diğer köylerine de kurulması için araştırmalar devam ediyor.