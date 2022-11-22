Antalya’nın Elmalı İlçesi Kaymakamı Faruk Erdem ve beraberindeki heyet Elma’nın Başkenti Isparta’nın Eğirdir İlçesinde incelemelerde bulundular.Elmalı Kaymakamı Erdem ve beraberindeki heyeti Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Elmalı İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğa Timur, Eğirdir Tarım İlçe Müdürü Ufuk Akçimen ve teknik ekibi karşıladı.Eğirdir Yeşilada’da yemekte bir araya gelen Elmalı ve Eğirdir heyeti daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Eğirdir Balkırı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Atmosfer Basınçlı Soğuk Hava ve Tasnifleme merkezine gittiler. Burada Köy Muhtarı Adil Özdemir ve Balkırı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Gençtürk ve teknik ekibi karşıladı.Elmalı İlçesine aynı tesisin kurulması için inceleme yapan Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem ve beraberindeki heyet misafirperverliklerinden ötürü Eğirdir Kaymakam Vekili Yunus Emre Akpınar ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür ettiler.