(ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!)

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UN ARI MERKEZİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (16.06.2022 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.