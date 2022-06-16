ISPARTA'DA POŞET VEYA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Mİ ARIYORSUNUZ?

TÜM POŞET VE AMBALAJ ÇEŞİTLERİ ISPARTA'DA VİA MARKET'TE HEM DE ÇOK HESAPLI VE ŞOK UCUZ!!!

TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ ISPARTA'DA VİA KAĞIT AMBALAJ'DA

Düğüncüler, Düğün salonları, Hastane, ofis, okul, büfe ve benzeri yerlerde ihtiyaç duyulan kullan at malzemeleri pratik kullanım özellikleri ile hem zamandan tasarruf hem de kolaylık sağlıyor.

Düğün ,organizasyon bir davet için sunum masanız ve misafirlerinizin oturacağı masalar çok önemlidir.

Kullan At

sunum masalarınızın toplanması çok pratik ve çok daha hijyen olacak.

Isparta'da sızdırmaz plastik kaplar, karton bardak, tabak, çatal, kaşık, kağıt masa örtüsü, strafor, ıslak mendil, peçete,sofra kağıdı, baklava sızdırmaz plastik, köpük tablot, kapaklı köpük tabak, paket servis köpük tabak, kürdan ayrıca yapacağınız tüm sosyal mesafeli organizasyon, düğün ve kutlamalarınız için gereken el antiseptiği veya dezenfektan, uyarı levhaları yere yapışan uyarı çıkartmaları ve maskeler burada! Hem de toptan fiyatına perakende fırsatı ile Via Kağıt ve Ambalaj'da.

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