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Isparta'da hışır poşet naylon çöp poşeti ve tüm ambalaj çeşitleri Via Market'te

Isparta'da hışır poşet naylon çöp poşeti ve tüm ambalaj çeşitleri Via Market'te
ISPARTA
G.Tarihi: 15.06.2022 23:46
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA'DA POŞET VEYA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Mİ ARIYORSUNUZ?
TÜM POŞET VE AMBALAJ ÇEŞİTLERİ ISPARTA'DA VİA MARKET'TE HEM DE ÇOK HESAPLI VE ŞOK UCUZ!!!

Isparta'da aradığınız tüm poşet ve ambalaj çeşitleri; atlet poşet, naylon poşet, market poşeti, hışır poşet, pat pat naylon balon poşeti, köpük poşet, hava yastıklı ambalaj ve kargo koruyucu poşetler, jelatin poşetler, mağaza poşeti, gıda vakum poşetleri, buzdolabı poşetleri ve naylon torbalar  burada satılıyor...

Isparta'da ucuz ve sağlam tüm poşet çeşitlerini indirimli fiyatlar ile toptan fiyatına perakende olarak Via Market'ten temin edebilirsiniz. Poşetleri ister kilo ile al ister adetli paket olarak alın...

TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ ISPARTA'DA VİA KAĞIT AMBALAJ'DA

Düğüncüler, Düğün salonları, Hastane, ofis, okul, büfe ve benzeri yerlerde ihtiyaç duyulan kullan at  malzemeleri pratik kullanım özellikleri ile hem zamandan tasarruf hem de kolaylık sağlıyor.

Düğün ,organizasyon bir davet için sunum masanız ve misafirlerinizin oturacağı masalar çok önemlidir. Kullan At ürünler ile sunum masalarınızın toplanması çok pratik  ve çok daha hijyen olacak.

Isparta'da sızdırmaz plastik kaplar,  karton bardak, tabak, çatal, kaşık, kağıt masa örtüsü, strafor, ıslak mendil, peçete,sofra kağıdı, baklava sızdırmaz plastik, köpük tablot, kapaklı köpük tabak, paket servis köpük tabak, kürdan ayrıca yapacağınız tüm sosyal mesafeli organizasyon, düğün ve kutlamalarınız için gereken el antiseptiği veya dezenfektan, uyarı levhaları yere yapışan uyarı çıkartmaları ve maskeler burada!  Hem de toptan fiyatına perakende fırsatı ile Via Kağıt ve Ambalaj'da.


Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
Website:www.viamarket.com.tr
Adres: Çünür mahallesi Süyelman Demirel caddesi 5323 sokak Çünür Life apartmanı No:3/1 A101 yanı

VİA MARKET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ REYONLARINDAN GÖRÜNTÜLER...
 
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DİĞER ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE;
Deterjan ısparta
Kağıt havlu
Hareketli havlu
Sensörlü makine havlusu
21 cm havlu
Peçete
Z havlu
Dispanser
Kolonya
Tulum 
Kullan at tulum
Bone
Galoş
Plastik kaşık çatal
Saplı faraş
Yüzey temizleyici
Çamaşır suyu
Deterjan
Yumuşatıcı
Yağçöz
Sıvı bulaşık deterjanı
Sıvı makina deterjanı
Camsil 
Cam suyu
Yer bandı
Kaydırmaz bant
Sarf plastik malzeme
Çöp konteyneri 
Islak mop
Nemli mop
Mop Aparatı
Mop arabası
Kat servis arabası
Kat temizlik arabası
Eldiven
Cerrahi eldiven
Çöp poşeti
Çöp torbası
Sızdırmaz kap
Kireç çözücü
Genel temizlik
Tuz ruhu
Fiber temizlik bezi
Yanmaz battaniye
İlk yardım çantası
Çelik burunlu bot ayakkabı
Fosforlu yelek
İş elbiseleri
 
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