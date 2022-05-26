Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve ekibi, bugün gerçekleşen “#BatıAkdenizTicaretBuluşması” açılış törenine katıldı.ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen #Antalya, #Isparta ve #Burdur illerinin ticarette güçbirliği yaptığı ”Batı Akdeniz Ticaret Buluşması” programının açılışı bugün gerçekleşti. Üreten, katma değer yaratan, ihracat yapan firmalarımızı birbirleriyle tanıştırmak, işletmelerin birbirleri ile ticaretlerinin artmasına ve bölge ekonomisinin daha yüksek katma değer üretmesine fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirilen organizasyona Antalya, Burdur ve Isparta’dan çok sayıda firma katılıyor. Kurulan Isparta standında bölge firmalarının tanışma ve ikili görüşme yapması sağlanıyor. Devlet desteklerinin anlatıldığı, e-ticaret firmalarının , otel satın almacılarının ve bölge firmalarının yer aldığı organizasyon yarın sona erecek.