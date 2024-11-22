Isparta ve Birçok İl İçin Meteorolojiden Kritik Uyarı

Soğuk Hava ve Fırtına Geliyor!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Burdur, Isparta, Muğla ve Antalya genelini etkisi altına alacak soğuk hava dalgası için uyarıda bulundu. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren bölgede hissedilir bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Sıcaklıkların 6 ila 8 derece, iç kesimlerde ise (örneğin Isparta) 10 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

Yağış ve Fırtına Uyarısı

Cuma ve Cumartesi günleri bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte, kuzey yönlerden esmesi beklenen şiddetli fırtına etkili olacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış ve fırtınanın yanı sıra iç kesimlerde kar yağışı ile buzlanma riskine karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Ayrıca, bu olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabileceği belirtildi.

Takipte Kalın

Meteoroloji tarafından hazırlanan tahminlere ve erken uyarılara mgm.gov.tr, mobil uygulamalar, Meteorolojinin Sesli Radyosu ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Vatandaşların ve ilgililerin olumsuzluklara karşı tedbirli olması önemle duyurulur.