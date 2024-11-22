Bölgede Soğuk Hava ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Kasım 2024 Cumartesi gecesinden itibaren bölgemiz soğuk havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıkların genel olarak 6 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 10 ila 12 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yağışlı Hava Geliyor

Cuma ve Cumartesi günleri bölgemizde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte, kuzeyli yönlerden şiddetli fırtına bekleniyor.

Tedbirli Olunmalı

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

Meteoroloji’den tavsiyeler:

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olun.

Yağışlı havalarda su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olun.

Soğuk hava dalgasına karşı özellikle hassas gruplar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alın.

Hava durumu ve olası uyarılar için Meteoroloji’den gelen açıklamaları takip etmeyi unutmayın.