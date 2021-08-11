İŞKUR lise, önlisans ve lisans mezunu büro memuru alımı yapıyor!

İŞKUR tarafından büro memuru alım ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Türkiye genelinde 55 farklı şehirde sınavsız ve KPSS şartsız en az lise mezunu olmak üzere; önlisans ve lisans mezunları da dahil 3100 kişilik büro memuru alımı yapılıyor.

Hangi İllerde Büro Memuru Alımı Yapılıyor?

İzmir İstanbul Antalya Ankara Hatay Şırnak Mersin Kocaeli Uşak Isparta Ordu Van Çanakkale Adana Aydın Konya Tokat Aydın Kayseri Samsun Bursa Kayseri Yalova Aksaray Malatya Sakarya Zonguldak Manisa Eskişehir Kırşehir Balıkesir Gaziantep Muğla Ağrı Uşak Burdur Nevşehir Erzurum Erzincan Afyon Edirne Rize Isparta Samsun Tekirdağ Diyarbakır Konya Aydın Karaman Sinop Kırklareli Yalova Batman Yozgat Kütahya

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

Sağlık probleminin olmaması,

En az lise mezunu olmak, ( ön lisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

Office programlarına hakim olmak,

Güler yüzlü olmak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde farklı illerde istihdam etmek üzere 3100 kişilik büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterleri taşımaları gerekmektedir. Lise mezunu adayların yanında önlisans ve lisans mezunlarının da başvuru yapabileceği ilanlar bulunmaktadır. Adaylar, haberimizin içerisinde yer alan ‘’Başvuru’’ linkine tıklayarak istedikleri ilana başvuru yapabilir veya CV’lerini ilgili personele yollayabilir. Söz konusu istihdam özel sektör kurumlarına yapılacak olup, başvuru ile ilgili tüm merak edilenleri siz için açıklıyoruz. İşte detaylar…Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler.Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler. Büro memuru iş ilanları veren firmaların kriterleri, çalışma alanlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.Dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firma, işe alacağı büro personelinin dil bilmesini isteyebilirken; muhasebe ofisleri, kendileri için çalışacak kişilerden iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir. Büro memuru ilanları oluşturan firmalar, bütün adaylardan; aktif olarak bilgisayar kullanabilmelerini isterler. Ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olan kişilerin, büro memurluğu yapma konusunda gereken vasıfları taşıdıkları görülmektedirİŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR’un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. Sonrasında başvuru yapmak için '''' tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.