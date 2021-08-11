GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta ve bazı illerde İŞKUR memur alıyor!

Isparta ve bazı illerde İŞKUR memur alıyor!
ISPARTA
107 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI

İŞKUR lise, önlisans ve lisans mezunu büro memuru alımı yapıyor!

İŞKUR tarafından büro memuru alım ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Türkiye genelinde 55 farklı şehirde sınavsız ve KPSS şartsız en az lise mezunu olmak üzere; önlisans ve lisans mezunları da dahil 3100 kişilik büro memuru alımı yapılıyor.

 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde farklı illerde istihdam etmek üzere 3100 kişilik büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterleri taşımaları gerekmektedir. Lise mezunu adayların yanında önlisans ve lisans mezunlarının da başvuru yapabileceği ilanlar bulunmaktadır. Adaylar, haberimizin içerisinde yer alan ‘’Başvuru’’ linkine tıklayarak istedikleri ilana başvuru yapabilir veya CV’lerini ilgili personele yollayabilir. Söz konusu istihdam özel sektör kurumlarına yapılacak olup, başvuru ile ilgili tüm merak edilenleri siz için açıklıyoruz. İşte detaylar…
Hangi İllerde Büro Memuru Alımı Yapılıyor?
İzmirİstanbulAntalyaAnkaraHatay
ŞırnakMersinKocaeliUşakIsparta
OrduVanÇanakkaleAdanaAydın
KonyaTokatAydınKayseriSamsun
BursaKayseriYalovaAksarayMalatya
SakaryaZonguldakManisaEskişehirKırşehir
BalıkesirGaziantepMuğlaAğrıUşak
BurdurNevşehirErzurumErzincanAfyon
EdirneRizeIspartaSamsunTekirdağ
DiyarbakırKonyaAydınKaramanSinop
KırklareliYalovaBatmanYozgatKütahya
 
Büro Memuru Ne İş Yapar?
Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler.
Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler. Büro memuru iş ilanları veren firmaların kriterleri, çalışma alanlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firma, işe alacağı büro personelinin dil bilmesini isteyebilirken; muhasebe ofisleri, kendileri için çalışacak kişilerden iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir. Büro memuru ilanları oluşturan firmalar, bütün adaylardan; aktif olarak bilgisayar kullanabilmelerini isterler. Ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olan kişilerin, büro memurluğu yapma konusunda gereken vasıfları taşıdıkları görülmektedir
Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
  • Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,
  • Sağlık probleminin olmaması,
  • En az lise mezunu olmak, ( ön lisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)
  • İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,
  • Office programlarına hakim olmak,
  • Güler yüzlü olmak.
Nasıl Başvuru Yapılır?
İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR’un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. Sonrasında başvuru yapmak için ''BURAYA'' tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.
Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.
İŞKUR Kayıt Şartları
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA HABER: YANGIN BÜYÜDÜ BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI
HABER: VALİ SEYMENOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE
ISPARTA VE BÖLGEDE EYYAM-I BAHUR SICAKLARI
Isparta ve bazı illerde İŞKUR memur alıyor!
ISPARTA HALKINA ÖNEMLİ DUYURU
Son dakika haber: Burdur-Bucak'ta yanan evler var!
AŞIDA ÜÇÜNCÜ REKOR
Son dakika haberi: Kamu işçisinin zammı belli oldu
Memur alımları başladı! İşte illerdeki ilanlar
Isparta'da yeni bir orman yangını daha!
Isparta'da ücretsiz etkinlik
ISPARTA SALLANDI: DEPREM!
Milli Halterciler Isparta'da Davraz’da Kampa Girdi
Isparta için yüreklere su serpen gelişme! Yangın kontrol altına alındı
Isparta'da 10 numara organizasyon için Bubble Kids Cafe
Isparta'da bir kadın silahla vuruldu
Isparta'da elektrikli ve hidrolik direksiyon tamiri Oto Yasin'de
Kimlik ve ehliyette yeni dönem! İptal etmeniz şart
Emekliliğinizi iptale kadar götürebilir
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Bakan'dan Isparta'daki yangınlara ilişkin açıklama
Üreticilere destek ödemesi başladı
BAKAN KOCA: "HENÜZ YETERLİ DEĞİL"
HANGİ YUMURTA DAHA ORGANİK?
Kovada Yangını Büyümeden Söndürüldü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ali Kurt Hayatını KaybettiAli Kurt Hayatını Kaybetti09 Ağustos 2021
Isparta'da bir kadın silahla vurulduIsparta'da bir kadın silahla vuruldu08 Ağustos 2021
Isparta'da dağ yolu geçici olarak trafiğe kapatıldıIsparta'da dağ yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı05 Ağustos 2021
Kimlik ve ehliyette yeni dönem! İptal etmeniz şartKimlik ve ehliyette yeni dönem! İptal etmeniz şart08 Ağustos 2021
BU DA YANGIN SÖNDÜRME TANKIBU DA YANGIN SÖNDÜRME TANKI07 Ağustos 2021
Emekliliğinizi iptale kadar götürebilirEmekliliğinizi iptale kadar götürebilir08 Ağustos 2021
HANGİ YUMURTA DAHA ORGANİK? HANGİ YUMURTA DAHA ORGANİK? 06 Ağustos 2021
GÜNÜN HABERLERİ - GÜNCEL GELİŞMELERGÜNÜN HABERLERİ - GÜNCEL GELİŞMELER05 Ağustos 2021
Bakan'dan Isparta'daki yangınlara ilişkin açıklamaBakan'dan Isparta'daki yangınlara ilişkin açıklama07 Ağustos 2021
BİNLERCE SEÇENEK ISPARTA'DA ENZA HOME'DABİNLERCE SEÇENEK ISPARTA'DA ENZA HOME'DA04 Ağustos 2021
ISPARTA VALİLİĞİ ORMAN YANGINI YARDIM KAMPANYASIISPARTA VALİLİĞİ ORMAN YANGINI YARDIM KAMPANYASI05 Ağustos 2021
Isparta'da ücretsiz etkinlikIsparta'da ücretsiz etkinlik10 Ağustos 2021
Isparta Haber: Saygın Gargın'dan önemli paylaşımIsparta Haber: Saygın Gargın'dan önemli paylaşım04 Ağustos 2021
BAKAN KOCA: "HENÜZ YETERLİ DEĞİL"BAKAN KOCA: "HENÜZ YETERLİ DEĞİL"06 Ağustos 2021
O ÜLKELERDEN ISPARTA'YA YENİ UÇAKLAR GELİYORO ÜLKELERDEN ISPARTA'YA YENİ UÇAKLAR GELİYOR05 Ağustos 2021
Kovada Yangını Büyümeden SöndürüldüKovada Yangını Büyümeden Söndürüldü05 Ağustos 2021
DÜNDARBEY MEDRESESİ KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜDÜNDARBEY MEDRESESİ KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ07 Ağustos 2021
ISPARTA'DA EV YANGINIISPARTA'DA EV YANGINI08 Ağustos 2021
Üreticilere destek ödemesi başladıÜreticilere destek ödemesi başladı07 Ağustos 2021
Isparta'da yeni bir orman yangını daha!Isparta'da yeni bir orman yangını daha!11 Ağustos 2021