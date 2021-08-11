KAMUOYUNA DUYURU

Bilindiği üzere daha önce alınan kararla orman yangınlarının sık yaşanması ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem) nedeniyle, ilimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli Park Alanları, Ören Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri dahil) görevliler dışında 16 Ağustos 2021 tarihine kadar girişler yasaklanmıştı.

Bunun yanında orman yangınlarıyla mücadelede önem taşıyan; ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında (köy, mahalle vb. yerleşim yerleri) mangal/semaver/ateş yakmak, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakmak yasaktır.

Vatandaşlarımızın; belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ISPARTA VALİLİĞİ



