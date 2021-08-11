Türkiye, bugünden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek.

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek.



Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığı temmuz ayı, son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak kayıtlara geçti.

SON 50 YILIN EN SICAK İKİNCİ TEMMUZ'U

MARMARA'DA 2 DERECELİK FARK

EGE'DE DE SICAKLIK ARTTI

AKDENİZ 1.9 DERECE YÜKSELDİ

İÇ ANADOLU'DA 1.7 DERECELİK ARTIŞ

KARADENİZ 2 DERECE DAHA ISINDI

DOĞU ANADOLU'DAKİ ARTIŞ 1.7 DERECE

GÜNEYDOĞU'DA 1.6 DERECELİK ARTIŞ

6 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK FARKI