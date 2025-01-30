Isparta Vatan Mahallesi’nde Gürültü Çilesi: Apartman Sakinleri İsyan Etti!

Vatan Mahallesi’nde Gürültü Çilesi: Apartman Sakinleri İsyan Etti!

ISPARTA – Vatan Mahallesi’nde bir apartmanın alt katında faaliyet gösteren sözde “fotoğraf stüdyosu” zamanla davet evine dönüştü ve mahalle sakinlerine adeta kâbus yaşatmaya başladı. Gece gündüz durmaksızın yükselen müzik ve gürültü nedeniyle apartman sakinleri isyan noktasına geldi.

“Uyardık, Dinlemediler”

Apartman sakinlerinin ifadelerine göre, işletmenin başlangıçta fotoğraf stüdyosu olarak açıldığı söylenmişti. Ancak zamanla davet evi haline gelen bu yer, düğün, kına ve eğlence organizasyonlarıyla mahallede huzuru bitirme noktasına getirdi. Özellikle apartmanın birinci katında oturanlar, sesin dayanılmaz hale geldiğini belirtiyor. “Defalarca uyardık, ama dikkate almadılar” diyen sakinler, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Zabıta Ruhsat Tespit Tutanak Tuttu Ama Ses İçin Müdahale Edemiyor!

Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine zabıta ekipleri işletmeye gelerek ruhsat kontrolü yaptı ve eksiklikler tespit edilerek tutanak tutuldu. Ancak en büyük sorun olan gürültü konusunda müdahale yetkilerinin olmadığı belirtildi. “Polis de bu konuda bir şey yapamıyor” diyen mahalle sakinleri, ses ölçümü yapılabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmaları gerektiğini öğrendi.

Yetkililere Çağrı!

Mahalle sakinleri, Isparta Belediyesi ve ilgili birimlerden daha etkili bir müdahale talep ediyor. "Gece gündüz yüksek sesle müzik çalınıyor, apartmanda yaşamak işkenceye dönüştü. Denetimler daha sıkı yapılmalı ve gerekirse işletme kapatılmalı" diyerek tepki gösteren vatandaşlar, ses kirliliğiyle ilgili yasal sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtiyor.

Yetkililer bu duruma kayıtsız kalırsa, mağduriyet yaşayan apartman sakinleri sorunu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Mahallede huzurun sağlanması için acil adımlar atılması şart!