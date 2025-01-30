**Isparta, Gülün Yanı Sıra Lavanta ile Renkleniyor!**

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış döneminde şehrin yeşil dokusunu korumak ve güzelleştirmek için yoğun bir çalışma temposu içinde. Cadde ve sokaklarda ağaç budama çalışmalarını sürdüren ekipler, parklar, bahçeler ve bulvarlarda bulunan gül ve diğer bitkilerin bakımlarını özenle gerçekleştiriyor.



### **Lavanta ile Estetik ve Tasarruf Bir Arada**

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla geçen yıl Eğirdir yolu orta refüjünde başlatılan lavanta dikim çalışmaları, bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar temin edilen 88 bin lavanta fidesinin 40 bini toprakla buluştu. Su tasarrufu hedefiyle orta refüjler ve dönel kavşaklarda çim alanlar azaltılırken, lavanta gibi az su tüketen bitkiler ön plana çıkarılıyor. Bu projeyle hem su kaynakları korunuyor hem de şehir estetik bir görünüme kavuşuyor.



Dönel kavşaklar, kilit taşı, süs taşları ve çalı bitkileriyle daha modern ve çekici bir hale getiriliyor. Lavanta, Isparta’nın gül bahçelerinin yanı sıra şehrin simgesi haline gelmeye aday.



### **Bahar Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor**

Bahar ayları öncesi hazırlıklarını hızlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni fide dikimlerine devam ederken, kış dönemi ağaç budama çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Bu çalışmalarla Isparta’nın yeşil dokusu korunuyor, şehrin daha estetik ve yaşanabilir bir hale gelmesi hedefleniyor.



Isparta, güllerinin yanı sıra lavanta tarlalarıyla da adından söz ettiriyor. Bu projelerle hem doğal güzellikler korunuyor hem de şehir turizmine katkı sağlanıyor. Isparta, yeşil ve renkli dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor!

