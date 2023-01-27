Isparta’da Madencilik Sektörünün Sorunları Konuşuldu

Bölgemizin yatırım imkânlarını tanıtma ve yatırımcılara yön gösterme faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kamu-Sanayi iş birliğini sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Isparta Valiliği öncülüğünde ve BAKA’nın ev sahipliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen Isparta Sektörel İstişare toplantılarının Sekizincisi madencilik sektörü ile devam eti.

Vali Aydın Baruş, BAKA Proje ve Koordinasyon Birim Başkanı Demir Olcay Sayın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, il müdürleri ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı Vali Baruş’un açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında maden sektörünün ilimiz açısından önemli olduğu vurgusunu yapan Vali Aydın Baruş, Isparta’nın en büyük ihracat kaynaklarından birinin madencilik olduğunu kaydetti. BAKA’nın yapılan toplantıları bir rapor halinde iş dünyası ile paylaşacağını söyleyen Vali Baruş; “Madencilik Isparta ekonomisi açısından ve ülkemiz ekonomisi açısından da önemli bir sektör. Madencilik sektörü deyince ilimizde mermercilik akla geliyor. Mermer imalatı yapan ve mermer konusunda uzmanlaşmış işletmelerimizden oluşan bu yapı ilimiz ekonomisine çok önemli kazanımlar sağlıyor. Bu toplantıları düzenlemekteki amacımız sektörün mevcut durumunu değerlendirmek, yaşamış olduğu sorunları ele alarak çözüm önerileri geliştirmek. İleride sektörün daha da gelişmesi için neler yapılabileceğini burada sizlerle birlikte istişare edeceğiz” dedi.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal madencilik sektörünün Isparta ekonomisine getirilerini katılımcılar ile paylaştı. Uysal, “İlimizde Atabey, Aksu, Eğirdir, Yalvaç, Sütçüler gibi ilçelerin civarlarında mermer yatakları bulunmaktadır. Bu yataklar birçok firma tarafından işletilmektedir. Isparta mermer ürünleri imalatı sektöründe üretim yapan ve Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıtlı 156 firma bulunmaktadır. Bu firmaların 145 tanesi ilimizdeki çeşitli meslek odalarına kayıtlıdır. Maden ve mermer ürünleri imalatı yapan firmaların Isparta ekonomisine yaklaşık 2,5 Miyar TL katkıları bulunmaktadır. Maden ve mermer ürünleri imalatını yapan firmalar tüm alanlarda imalat yapan firmaların %11,1’ini kaplamaktadır. Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatını yapan firmalarda firma beyanlarında belirtildiği üzere 3751 kişi istihdam edilmektedir. Bu istihdamın %4’ü usta, %4’ü mühendis, %6’sı idari personel ve geri kalan %86’sı işçi olarak ve diğer pozisyonlarda çalışmaktadır.