ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Bugün; 98 yıl önce, Türk Milletinin, tüm baskı ve kuşatmalara boyun eğmeden, bağımsızlık uğruna, kutsal vatan topraklarını savunmak için tüm dünyaya gösterdiği örnek bir mücadelenin haklı zaferini kutladığımız önemli bir gündür.Bu zafer; özgürlük ve bağımsızlığına düşkün olan Türk Milleti’nin, ordusu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta nihayetlendirdiği bir kahramanlık destanıdır.Kahraman ordumuz, birçok zor şartlara ve olumsuzluklara rağmen, eli silah tutan genç, yaşlı tüm vatandaşlarımızla birlikte Milli Mücadele ruhunu yaşatmışlardır.Haklı gururunu yaşadığımız bu zaferi, ecdadımızdan aldığımız güçle, vatanımız ve bayrağımız uğruna kanını dökmüş olan tüm şehitlerimizin anısına Büyük Türk Milletini ve vatan topraklarını koruyarak gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir.Ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle buruk yaşayacağımız bu günde, sağlığımız ve hepimiz için sorumluluklarımızın bilincinde olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya özen göstermeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Ispartalı hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum.