Nilgün Usta'nın Efsane Çiğköfteleri Her zaman taze ve lezzetli!

HERKES ÇİĞKÖFTE YESİN! ŞÖLEN GİBi KAMPANYA

Bir Dürüm Alana Bir Dürüm Bedava 8 TL

Malzemesiz Çiğköfte 1 Kg 15 TL

Herşey Dahil ( Malzemeli) Çiğköfte 29.90 TL

Her Salı Malzemesiz Çiğköfte 10 TL

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Merkez şube:

ISPARTA

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Nilgün Usta'nın doğal ve taze malzemelerle ürettiği çiğköfteler, geleneksel çiğköfte lezzetine yeni birgetiriyor!Marul yaprağında nar ekşisi sosuyla boool limonlu bu çiğköfte tam size göre... Isparta'da sağlık deposu katkısız, doğal çiğköftenin adresi Nilgün Usta.Nilgün Usta çiğköfte tutukunlarını şölene davet ediyor! İmalattan halka satış...Marul yaprağında nar ekşisi sosuyla boool limonlu bol acılı çiğköfteye ne dersiniz?İster dürüm ister kilo ile çiğköfte ye enerjini yenile! ​O zaman şifa niyetine Çiğköfte....! Afiyet Olsun!Çelebiler mah 119 cadde No 25/1Çiğköfteci Nilgün Usta’nın bu muhteşem lezzetinden asla vazgeçemeyeceksiniz!Hakiki Adıyaman usulü orijinal çiğköfte kalitesi