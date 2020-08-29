Nilgün Usta'nın doğal ve taze malzemelerle ürettiği çiğköfteler, geleneksel çiğköfte lezzetine yeni bir yorum getiriyor!
Marul yaprağında nar ekşisi sosuyla boool limonlu bu çiğköfte tam size göre... Isparta'da sağlık deposu katkısız, doğal çiğköftenin adresi Nilgün Usta.
HERKES ÇİĞKÖFTE YESİN! ŞÖLEN GİBi KAMPANYA
Nilgün Usta çiğköfte tutukunlarını şölene davet ediyor! İmalattan halka satış...
- Bir Dürüm Alana Bir Dürüm Bedava 8 TL
- Malzemesiz Çiğköfte 1 Kg 15 TL
- Herşey Dahil ( Malzemeli) Çiğköfte 29.90 TL
- Her Salı Malzemesiz Çiğköfte 10 TL
Marul yaprağında nar ekşisi sosuyla boool limonlu bol acılı çiğköfteye ne dersiniz?
İster dürüm ister kilo ile çiğköfte ye enerjini yenile!
O zaman şifa niyetine Çiğköfte....! Afiyet Olsun!
Not:Etsiz çiğköfteler, içinde yer alan doğal pul biber nedeniyle , yüksek derecede E ve C vitamini içermektedir.
Merkez şube: Çelebiler mah 119 cadde No 25/1 ISPARTA
Telefon: 0 536 870 18 16
Çiğköfteci Nilgün Usta’nın bu muhteşem lezzetinden asla vazgeçemeyeceksiniz!
Hakiki Adıyaman usulü orijinal çiğköfte kalitesi tescilli ve patentlidir.