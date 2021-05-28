Vali Ömer SEYMENOĞLU, Aksu İlçesinde ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği için 1993 yılında Mardin İlinde askerlik vazifesini yaparken şehit edilen Aziz Şehidimiz Er Yaşar KOCABAŞ’ın ilçede ikamet eden annesi Sayın Dudu KOCABAŞ’ı ikametinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.Şehidimizin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali SEYMENOĞLU “Tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Sizler bizlere aziz şehitlerimizin emanetisiniz, sizin bu fedakarlıklarınıza karşılık verebilmek için her zaman yanınızdayız ve emrinizdeyiz.” dedi.