TÜBİTAK, Isparta’da 4 ‘Bilim ve Toplum’ projesine destek verdi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Çağrıları sonuçlandı: Isparta’da 4 ayrı bilim ve toplum projesi destek almaya hak kazandı.



-SDÜ, ISUBÜ, MİLLÎ EĞİTİM, MEVYECİLİK ENSTİTÜSÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Millî Eğitim Müdürlüğü ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 4 ayrı proje yürütecek.



-GÜL ÇOCUK

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 2020/1 döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (Eğirdir) Emel Kaçal’ın “Atadan Toruna, Goncadan Kokuya: Gül Çocuk” projesi destek kapsamına alındı.



-SANATLA ÇEVRE OKURYAZARLIĞI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu’dan Dr. Öğretim Üyesi Hatice Evrim Tütünsatar’ın “Çocuk İçin Uygulamalı Kültür Sanat Enstitüsü: Sanatla Çevre Okuryazarlığı” projesi de TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alındı.



-EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM: VERİ GÖRSELLEŞTİRME

Bilgiye ulaşımın ve teknolojik imkânların hızla arttığı günümüzde yenilikçi yaklaşımların kullanıldığı, teknolojiden ilham alan yenilikçi eğitim uygulamaları daha da önem kazanıyor. Öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlayan 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 42 proje destek almaya hak kazandı.

Bu bağlamda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ecir Uğur Küçüksille’nin “Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulama” projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.



-MİLLÎ EĞİTİM: BİLİM ŞENLİĞİ DESTEĞİ ALDI

Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü ise TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri programında destek almaya hak kazandı.

Bu bağlamda Esra Kahyaoğlu’nun “Bilimin Işığında Parlayanlar” başlıklı projesi TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda yer aldı.







