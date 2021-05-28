BARIŞ KARATEPE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan Didim Triatlon yarışları 1-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. yarışlara Runs N' Roses koşu grubu sporcuları katıldı.Yarışlarda 20-24 Yaş kategorisinde mücadele eden Runs N' Roses koşu grubu ilimiz sporcusu Barış Karatepe elde ettiği derece ile Türkiye birincisi oldu.Runs N' Roses koşu grubu kurucusu Kamil Gültepe ile birlikte sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürümüz Murat Gevrek, Türkiye birincisi olan Barış Karatepe’yi tebrik, ederek başarılarının devamını diledi.Ziyarette ayrıca İl Müdürlüğü ile Runs N' Roses koşu grubu arasında ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak ulusal organizasyonların hayata geçirilmesi için fikir, alışverişinde bulunuldu.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü