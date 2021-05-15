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Isparta Valisi Seymenoğlu, Şehit ailelerini ziyaret etti

Isparta Valisi Seymenoğlu, Şehit ailelerini ziyaret etti
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Bu bayram olduğu gibi kavuştuğumuz her bayramı borçlu olduğumuz, vatanımızın ilelebet var olması için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Vali Ömer Seymenoğlu aziz şehitlerimiz Şükrü Çakar ve Emine Karman’ın ailelerinini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
2018 yılında kahramanca şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar’ın Isparta merkezde yaşayan eşi Sayın Halise Çakar’ı ve şehidimizin evlatlarını ikametlerinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu ailenin bayramını tebrik ederek yeniden taziyelerini iletti ve sabırlar diledi.
Aziz şehidimizin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu “Aziz şehitlerimiz bizim kahramanlarımız, en önemli değerlerimizdir. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri ve çocukları bizlere emanet. Sizlerin gösterdiği fedakarlığın bir karşılığı, yaşadığı acının bir tarifi olmasa da acınıza ortak olabilmek adına bizler de elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışıyoruz.” dedi.
Ardından 1985 yılında sağlık hizmeti verdiği köyden Şırnak’a dönüşü esnasında teröristlerce şehit edilen Hemşire Emine Karaman’ın Aksu ilçesinde yaşayan annesi Sayın Hamma Karaman’ı ikametinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu ailemizin bayramını tebrik ederek taziye dileklerini iletti ve sabırlar diledi.

Bir bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 3 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir
 
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