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Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!

Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.03.2021 23:04
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Isparta Düğün Salonları
VİA MARKET ONLİNE ALIŞVERİŞ MAĞAZASI AÇILDI! GENİŞ SEÇİM, EN İYİ FİYAT!
Çevrimiçi alışveriş, tüketicilerin doğrudan satın almalarına olanak tanıyan bir elektronik ticaret biçimidir. Günümüzde İnternet kullanımı arttıkça daha fazla insan çevrimiçi alışveriş yapıyor.Bu nedenle Isparta'nın önde gelen şirketlerinden Via, tüm ürünleriyle tam gaz internet ortamına girdi. işte internet sitesinin adresi.www.viamarket.com.tr ...
Via'nın online mağazası viamarket.com.tr ,responsive yani mobil uyumluk yapısı ile tablet, telefon gibi tüm cihazlardan rahat bir alışveriş kolaylığı sunuyor ve tabiki  tüketici güvenliğini ön planda tutuyor. Bunun için website tüm korumalara ve tüm güvenlik sertifikalarına sahip.

VİA MARKET'TE NE TÜR ÜRÜNLER VAR?
Via Market'in ürün kategorisinde;
Maskeler, Kullan At Ürünleri, Temizlik ve Dezenfektan Ürünleri, İş Güvenliği Ürünleri, Elektronik araç gereçler ve Trafik Güvenliği Malzemeleri yeralıyor. Kategorileri tıkladığınızda o ürünlerin fiyatlarına ve ürün görsellerine ulaşabilirsiniz...Örnek olarak kullan at ürünleri içeriğinde karton bardak, tabak, çatal, kaşık, kağıt sofra örtüsü, peçete, vb.. Temizlik ürünleri sayfasına tıkladığınızda dezenfektan standı, çamaşır suyu, çöp poşeti vb. ürünler görülmektedir.
Sitede tüketicilere haftalık, aylık belirli özel kampanyalar düzenleniyor. Bunula birlikte 250 TL ve üzeri siparişler de  şehir içi şehir dışı ücretsiz teslimat ile kargolanıyor. Koli bazlı ve toptan alımlarda ise sitede yazan fiyatların dışında   ekstra indirim yapılabiliyıor. Bunun için sitedeki iletişim numarasını ( +90 544 777 37 99 )'u arayabilirsiniz.
Önemli Not: vaiamarket.com.tr'den alınan ürünler firmanın kendi stoklarından gönderilmektedir.
Hemen siteye girin, ürünleri inceleyin, sepete ekleyin ucuz alışveriş keyfini viamarket'te yaşayın...!

WEB SİTESİ VE FİRMADAN GÖRÜNTÜLER
 
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Tıkla, sepete ekle ve öde işte bu kadar kolay! ViA Market Toptan Fiyatına perakende hizmet Sunuyor. Şimdi satın al. Sitedeki ürünlerin fiyatları KDV dahil olarak verilmiştir.
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Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!
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