VİA MARKET ONLİNE ALIŞVERİŞ MAĞAZASI AÇILDI! GENİŞ SEÇİM, EN İYİ FİYAT!

Via'nın online mağazası viamarket.com.tr ,responsive yani mobil uyumluk yapısı ile tablet, telefon gibi tüm cihazlardan rahat bir alışveriş kolaylığı sunuyor ve tabiki

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yeralıyor. Kategorileri tıkladığınızda o ürünlerin fiyatlarına ve ürün görsellerine ulaşabilirsiniz...Örnek olarak kullan at ürünleri içeriğinde karton bardak, tabak, çatal, kaşık, kağıt sofra örtüsü, peçete, vb.. Temizlik ürünleri sayfasına tıkladığınızda dezenfektan standı, çamaşır suyu, çöp poşeti vb. ürünler görülmektedir.

Sitede tüketicilere haftalık, aylık belirli özel kampanyalar düzenleniyor. Bunula birlikte 250 TL ve üzeri siparişler de şehir içi şehir dışı ücretsiz teslimat ile kargolanıyor. Koli bazlı ve toptan alımlarda ise sitede yazan fiyatların dışında ekstra indirim yapılabiliyıor. Bunun için sitedeki iletişim numarasını (

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WEB SİTESİ VE FİRMADAN GÖRÜNTÜLER



















































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