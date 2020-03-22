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Isparta Valisi Seymenoğlu,Sağlık Kurumlarındaki Koronavirüs Önlemlerini Yerinde İnceledi

Isparta Valisi Seymenoğlu,Sağlık Kurumlarındaki Koronavirüs Önlemlerini Yerinde İnceledi
ISPARTA
G.Tarihi: 22.03.2020 19:06
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Vali Seymenoğlu Sağlık Kurumlarındaki Koronavirüs Önlemlerini Yerinde İnceledi
22.03.2020
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ilimizde bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek acil servis ve diğer bölümlerde görev yapan sağlık personeli ile bir süre görüştü. Yetkililerden Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Vali Seymenoğlu ilk olarak Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek  hastanede görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli ile bir süre görüştü. 
Vali Seymenoğlu ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne giderek hastanede Koronavirüs konusunda alınan tedbirleri yerinde inceledi.  Vali Seymenoğlu ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne giderek Hastanede incelemelerde bulundu.  Olası bir olağanüstü durum karşında hastane bahçesine kurulan çadırlar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Seymenoğlu, ardından hastanenin acil servisini ziyaret ederek  çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.
Vali Ömer Seymenoğlu İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’nın da hazır bulunduğu incelemeler kapsamında  Özel Meddem Hastanesi’ni de ziyaret ederek bir süre alından tedbirler konusunda hastane yöneticileri ile görüş alıverişinde bulundu.

Sağlık Personelimiz Canla Başla Görevi Başında
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve çalışmaların eksiksiz ve titizlikle sağlık çalışanlarınca  yerine getirildiğini belirten Vali Seymenoğlu,  sağlık ordusunun tüm Türkiye de olduğu gibi Isparta’da da  mesai mefhumu gözetmeksizin aile ve çocuklarından fedakarlık ederek, görevlerinin başında fedakarca çalıştıklarını görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Seymenoğlu İl Sağlık müdüründen, başhekiminden, doktor, hemşire, temizlik görevlisine kadar hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının görevleri başında vatandaşlara  güven ve moral verdiğini belirterek; “Tüm sağlık çalışanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Isparta  halkı adına hepinize  ayrı ayrı selam ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.



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