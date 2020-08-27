"Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU, Okullarımızı Ziyaret Etti."

2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU; Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Naşide Halil Gelendost İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Gönen Fen Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunu ve bir hayırseverimiz tarafından yaptırılan okul inşaatını ziyaret etti.İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde yeni yapım ve güçlendirmesi yapılan okullar hakkında bilgi alan Sayın Valimiz daha sonra öğretmenlerimizle bir araya gelerek eğitim öğretim üzerine sohbet etti.Göreve başladığı ilk günden beri eğitim alanında projelere verdiği desteklerden dolayı Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU 'na okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz minnettarlığını belirterek hediyeler takdim etti. Valimiz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunarak öğretmenlere başarılar diledi.