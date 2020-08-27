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Isparta öğrenci ile dolacak!

Isparta öğrenci ile dolacak!
ISPARTA
G.Tarihi: 27.08.2020 10:59
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ISPARTA'DA ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİ İLE DOLACAK
Isparta'daki iki üniversiteden de doluluk oranı açıklaması geldi.
SDÜ ve ISUBÜ kontenjanları ve doluluk oranlarını açıkladı...

8 Bine Yakın Öğrenci Tercihini SDÜ' den Yana Kullandı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre bu yıl Üniversitemizin lisans kontenjanları yüzde 96,61, ön lisans kontenjanları ise yüzde 100 oranında doldu. Süleyman Demirel Üniversitesinin genel doluluk oranı da yüzde 97,47 oldu.


13 Fakültemiz Yüzde 100 Doluluk Oranını Yakaladı

2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemizin lisans programları yüzde 96,61 doluluk oranına ulaştı.  Bu yıl lisans programları için ayrılan 5 bin 600 kişilik kontenjana 5 bin 410 öğrenci yerleşti. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan fakültelerimiz ise şöyle; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu.

Üniversitemiz Ön Lisans Programlarının Tamamında Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Adalet, Atayalvaç, Isparta Sağlık Hizmetleri ve Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yer alan tüm programlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Yeni Programlarımız da Doluluk Oranımız Yüzde 100

Ayrıca bu yıl ilk kez öğrenci alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Programı İletişim Fakültesi Görsel İletişim –Tasarım Programı, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Programı ile Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı ile Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Ailemizin En Genç Üyelerini Heyecanla Bekliyoruz

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından sınavlarını başarıyla tamamlayan ve Süleyman Demirel Üniversitesine yerleşen öğrencilerimi ve ailelerini tebrik ediyorum. YKS sonuçlarına göre üniversitemizin lisans kontenjanlarını yüzde 96,61, ön lisans kontenjanlarını ise yüzde 100 oranında dolduran 300 bin kişilik ailemizin en genç üyelerini heyecanla bekliyoruz.”



KAYNAK:SDÜ


 ​ISUBÜ tercihlerde yüzde 91,21’lik doluluk oranı yakaladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler açıklandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada “YKS tercih sonuçları açıklandı. Bu yıl üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize, velilerimize, yurtiçi-yurtdışı tüm üniversitelerimize “Hayırlı olsun”. Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimize de “Evinize hoş geldiniz” diyorum.” dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için toplamda lisans ve önlisans için istenen kontenjan sayısı 7 bin 363 öğrenci olarak belirlenirken, ilçeler dâhil ISUBÜ bünyesine yerleşen öğrenci sayısı 6 bin 716 olarak gerçekleşti. Kurulduğu yıldan itibaren yerleştirmesinde ISUBÜ tercih oranı 2018’de %77.87, 2019'da %90.8 olarak belirlenmişti. 2020 yılında yüzde 91.21 olarak kayıtlara geçti.

7 bin 363  boş kontenjanına ilk tercihlerde 6 bin 716 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Buna göre yaklaşık yüzde 91.21’lik doluluk oranını yakalayan ISUBÜ, ek kontenjan ile yüzde 100’lük doluluk oranını yakalamayı hedefliyor.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre ISUBÜ Lisans ve yüksekokul programlarına 806 boş kontenjana701 aday, ön lisans programlarına 6 bin 557 boş kontenjana 6 bin 015 öğrenci, toplamda 6 bin 716 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Önlisans programlarında yüzde 91.73’lük oranı yakalayan ISUBÜ, lisan programlarında yüzde 86.97’lik oranı yakalamış oldu.

LİSANS Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi yüzde 100, Ziraat Fakültesi yüzde 100, Orman Fakültesi yüzde 100, Teknoloji Fakültesi yüzde 72,22, Turizm Fakültesi yüzde 100, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı.

ÖNLİSANS Isparta Meslek Yüksekokulu yüzde 97,36, Yalvaç Meslek Yüksekokulu yüzde 85,62, Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek yüzde 80,23, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu yüzde 100, Senirkent Meslek Yüksekokulu yüzde 80,15, Eğirdir Meslek Yüksekokulu yüzde 87,2, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek yüzde 95,89 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu yüzde 93,33, Atabey Meslek Yüksekokulu yüzde 85,51, Gelendost Meslek Yüksekokulu yüzde 79,86, Gönen Meslek Yüksekokulu yüzde 56,72, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek yüzde 80,72, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yüzde 99,12, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu yüzde 95,99, Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu yüzde 100, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yüzde 95,14, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı.

KAYNAK: ISUBÜ


 
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