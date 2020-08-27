Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan GÜLER ile uzmanlardan oluşan heyet, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projelerine altlık oluşturma çalışmaları kapsamında Isparta’nın Eğirdir ilçesinin köylerinde yerinde tespit ziyaretleri gerçekleştirdi. Ajansımız öncelikle Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Isparta İl Genel Meclisi üyeleri Sezgin ÖZDOĞANCI, Eyüp DOĞAN ve Süleyman SARPDAĞ’ın katıldığı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından katılımcılar Eğirdir’in Sorkuncak ve Göktaş köylerini ziyaret etti.Saha ziyaretlerinin ilki Eğirdir Gölü manzarasını gül ve lavanta bahçeleri ile buluşturan Sorkuncak Köyü’ne gerçekleştirildi ve tarımsal turizm amaçlı kurulan Sorkuncak Lavanta Bahçesi’nde planlanan yatırımlar, eksiklikler ve sorunların çözümü için neler yapılabileceği ele alındı. Akabinde katılımcılar, Eğirdir Belediyesi’nin turizme hizmet veren sıfır atık standartlarına uygun elektrikli teknesi ile Göktaş Köyü’ne geçti.BAKA