TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

TED Isparta Koleji İlkokul yöneticileri ve öğretmenleri 1.sınıf öğrencilerinin aileleri ile yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında bir araya geldi.Okul Öncesi ve İlkokul Müdürü sayın Hüseyin ŞATAF; TED Isparta Kolej'inin misyon ve vizyonu, güvenilir okul olmak, 1.sınıf eğitim programı, okulda bir günüm, pandemi sürecinde öğrenci, veli ve okul işbirliğinin önemi temalarında paylaşımlarda bulundu. Ardından PDR Uzmanı Mehtap KOÇULU rehberlik biriminin işleyişi ve öğrencilere uygulayacağı test ve envanterleri hakkında bilgi verdi. Son olarak 1.sınıf öğretmeni Neslihan UÇAK ilk haftanın değerlendirmesini ve ilerleyen süreçte birinci sınıf derslerinin öğretim programları hakkında sunum yaptı.