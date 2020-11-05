VALİ OĞLUYLA KAPTANLIK SINAVINA GİRDİ.

81 KİŞİNİN KATILDIĞI SINAVA EĞİRDİR KAYMAKAMI, GELENDOST KAYMAKAMI VE EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANIDA GİRDİ.Eğirdir Belediyesi Liman Başkanlığı ve Antalya Liman Başkanlığının açtığı ‘Amatör Denizci Belgesi’ sınavı bugün saat 10.00’de Eğirdir Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşti.Uluslar arası bir belge olan ‘Amatör Denizci Belgesi’ 2,5 ve 24 metreye kadar olan özel tekne ve yatlar için geçerli olacak. İç sular ve Uluslar arası denizlerde de geçerli olacak olan kaptanlık belgesini alabilmek için Eğirdir Belediyesi Liman Başkanlığına çok sayıda vatandaş müracaat etti.Sınava Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU ve Oğlu Arda SEYMENOĞLU’nun yanı sıra Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Gelendost Kaymakamı Onur ALİMOĞLU, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN, Eğirdir Belediyesi Şirket Müdürü Ömer YILMAZ olmak üzere toplam 81 kişi katıldı.Antalya Liman Başkanlığından Uzakdoğu Kaptanı Cem AKIN, Gemi Makineleri Kaptanı Hakan DEMİREL, Makine Mühendisi Ramazan ERTAŞ, Eğirdir Belediyesi Liman Başkanı Murat KAYACAN ve Zabıta Müdürü Ümit METİN’in koordinesinde gerçekleşen sınav öncesi kursiyerlere ilk olarak Uzakdoğu Kaptanı Cem AKIN tarafından yaklaşık 45 dakika seminer verildi. Seminerin ardından 50 sorudan oluşan sınava katılan toplam 81 kişi kaptan olabilmek için ter döktü.Sınava oğlu Arda ile birlikte giren Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU, ‘Maske, sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen ‘Amatör Denizcilik Belgesi’ sınavının hayırlı olmasını diliyorum, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)