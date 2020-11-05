Isparta’da İlk Tescil Belgesi Alan Okul

Milli Eğitim Bakanlığı İl Patent Temsilciliği tarafından Isparta genelinde bulunan okullara patent, marka, tasarım, faydalı model eğitimleri verilmiş olup verilen bu eğitimler sonunda Isparta’da bulunan 410 okul içinde Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu, “Trafik Işık Asistanı ve Bebeğe Yer Açan Sandalye” projeleriyle Türk Patent Kurumuna başvurarak Tescil Belgesi almıştır. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, okullarda patent, marka, tasarım, faydalı model seminerlerinin devam edeceğini belirterek Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu Müdürü Baki ÇETİN ve ekibini tebrik ederek kendilerine başarılar diledi.Ömer YılmazISPARTA MEM