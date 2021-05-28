Vali Seymenoğlu Aksu İlçesinde Muhtarlarla Buluştuİlçelerimizde düzenli olarak muhtarlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu son olarak Aksu ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak önemli açıklamalarda bulundu, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda Aksu Kaymakam Vekili Adem Çelik, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ve ilgili daire müdürleri de hazır bulundu.Toplantıdaki konuşmasına koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak başlayan Vali Seymenoğlu, “Muhtarlar toplantımızın ilk gündem maddesi salgınla mücadele. Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen iliyiz. Ama şükürler olsun hızlı bir şekilde vaka sayılarımız düşmeye başladı. Bu pandemi sürecinde en fazla desteği sizlerden gördük bunun devam etmesini bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın desteğiyle pandemi sürecini biran önce atlatmak istiyoruz. Bu süreçte alınan tüm tedbirlere uymalıyız. Köylerimizde özellikle kalabalık taziye ziyaretini mahal vermeyelim. Misafirliklerden sakınalım. Emin olabilirsiniz ki sizlerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci en az kayıpla atlatacağız” dedi.Konuşmasında bağımlılıkla mücadele konusunda da muhtarlardan destek isteyen Vali Seymenoğlu “Bağımlılıkla mücadeleyi çok önemsiyor ve mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Hiç kimse, buna ben de dahilim; ‘Benim çocuğum, benim yakınım bağımlı olmaz dememeli.’ Bu çok hain bir süreç gençlerimizi zehirlemek için her yolu deniyorlar. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmalıyız. Bağımlı gençlerimizi de ötekileştirmeden bu illetten kurtarmak için rehberlik yapmalı gerekli tedaviyi almalarını sağlamalıyız. Kamu kurumlarımıza ne olur destek verelim. Bu mücadelede muhtarlarımız olmadan başarılı olamayız. İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki çok güzel bir uygulaması var. UYUMA uygulamasını akıllı telefonlara indirerek çok rahat ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilirsiniz. Rehabilitasyon konusunda da Yeşilay’dan destek alabilirsiniz. Bu konuda kamu yararına çalışan başta Yeşilay ve Kızılay olmak üzere STK’ların da çalışmalarına destek olalım” dedi.Kadına yönelik şiddetle mücadelelerinden asla taviz vermeyeceklerini aktaran Vali Seymenoğlu, “Şiddete uğrama ihtimali olan yada uğrayan kadınlar yine bakanlığımız tarafından kullanıma sunulan KADES uygulamasını kullanarak çok kısa bir süre içinde güvenlik güçlerimizi yardıma çağırabiliyor. Bu uygulamanın da kadınlar tarafından telefonlara yüklenmesini sağlamalıyız” dedi.Konuşmasında tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de kuraklık tehlikesi olduğuna dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “Bağ ve bahçelerimizi sularken lütfen vahşi sulama yapmayalım. Evlerimizde de suyu tasarruflu kullanmalıyız aksi halde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. İl Genel Meclisi’miz yeni bir karar aldı. Köylerimizde artık su aboneliği zorunlu olacak. Çünkü bazı köylerimizde içme suyunda sıkıntı yaşamaya başladık. İçme suları yetmiyor. Bu yüzden içme suyunda kaçak kullanımı önlememiz lazım” diye konuştu.Vali Seymenoğlu muhtarlar toplantısında ayrıca, yardıma muhtaç vatandaşların kaymakamlıklara bildirilmesi, traktör römorklarına reflektör takılması ve telefon dolandırıcılığı konularında da açıklamalarda bulunarak muhtarlardan destek istedi.Toplantı sonunda muhtarlar da söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu’na ilettiler.