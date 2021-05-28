ISPARTA'YA YAKIŞAN BİNA

İçişleri Bakanlığımızca “Hayatınızın Her Anında” sloganıyla yürütülen, nüfus müdürlüklerinin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesini amaçlayan yeni konsept çalışmalarına tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da devam ediliyor. Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün nüfusla ilgili tüm işlemleri tek çatı altında birleştirecek modern hizmet binası inşaatı tamamlanmak üzere.Bahçelievler mahallesindeki yeni hizmet binası içerisinde vatandaşlarımızın daha hızlı, şeffaf, kaliteli ve rahat hizmet alabilmesi için, açık ve geniş salonlar, anne-çocuk bakımı yapılabilecek oda, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sorunsuz hizmet alabileceği fiziki ortam, bekleme salonu, danışma masası gibi insan odaklı hizmet sunumu için gerekli olan her detay düşünüldü. 1.000 metrekare alanda 3 kat olarak inşa edilen ve 2 Milyon 800 Bin TL’na mal olan hizmet binası %95 düzeyinde tamamlanmış durumda. Hizmet binasının Haziran ayının ortalarında teslim alınması planlanmakta.Vali Ömer Seymenoğlu, Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi’nin hemen karşısında İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmet binası inşaatını yerinde inceledi ve yüklenici firma yetkilisinden son bilgileri bilgi aldı. Binanın tüm detaylarını inceleyen Vali Seymenoğlu düzeltilmesi gereken yerler hakkında talimat vererek çalışmaların en kısa sürede bitirilmesini istedi.