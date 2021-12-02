Engelli bireylerin topluma kazandırılması, sorunlarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalığın oluşturulması, haklarının tam ve diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla; Birleşmiş Milletler, 3 Aralık gününü “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir.Engelli kardeşlerimizin zorluk çekmeden hayatlarını sürdürebilmeleri, toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle mümkündür.Şahsım ve Isparta Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizle yılın 365 günü birlikte olmayı tercih eden bir yönetim anlayışı içiresinde olduğumuzu belirtmek isterim.Engelli kardeşlerimize destek olmak, ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.Buradan hareketle, göreve gelmemin hemen ardından belediyemiz bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurarak işe başladık.Tüm engelli derneklerimizle ihtiyaçların tespitine yönelik istişarelerde bulunduk.Şehrimizdeki engelli yollarını, rampalarını standartlara göre yeniledik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.Umuma açık tuvaletleri engellilerimizin kullanımına uygun hale getirdik.Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan engellilerimizin yanında olduk.3 adet tekerlekli engelli kardeşimizi taşımaya uygun nakil aracımızı belediyemiz bünyesine kazandırarak her gün talep eden engelli bireyleri ya da yürüyemeyen sandalyeye bağımlı hastalarımızı istedikleri sağlık kuruluşlarına nakillerini gerçekleştiriyoruz.Başta akülü tekerlekli engelli aracı olmak üzere engellilerimizin ihtiyaçları olan konuşan tansiyon aleti, konuşan saat, konuşan ısı ölçer, beyaz baston, engelli satranç takımları dağıttık ve talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.Engellilerimize yönelik çalışmalarımızı sadece kamuya açık alanlarda değil, kendi evlerindeki ihtiyaçlarına göre de sürdürdük.Bu kapsamda;Engelli kardeşlerimizin evlerinin giriş, çıkışlarını, evlerinin içerisinde zorlandıkları alanları, kullandıkları yolları da talepleri doğrultusunda daha rahat kullanabilmeleri amacıyla düzenledik.Engelli kardeşlerimizin araçla ulaşımlarında rahatlık sağlamak amacıyla, açık ve kapalı otopark alanlarımızda engelli park yerlerinin sayısını artırdık.Engelli kardeşlerimizin evlerinde içme suyu olarak kullandıkları ve yüzde 30 olarak uygulanan indirim bedelini yüzde 50 oranına çıkarttık.Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik verdik, bu sorunlarının çözümü noktasında ciddi çalışmalara imza attık, sosyal hayatta daha çok yer almaları için de çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.Çünkü; Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının daha da yükseleceğine inanıyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimi engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; başta ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, tüm engelli bireylerin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.