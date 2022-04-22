Halk iradesinin resmen hayat bulduğu, bağımsızlık ve demokrasimizin güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşıyoruz.23 Nisan 1920 tarihi; ülkemizin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne kast eden işgalci güçlere karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki kahraman Türk Ordusu ve aziz Türk Milletinin başlatmış olduğu şanlı Kurtuluş mücadelesinin zafere ulaştığı tarihi bir dönüm noktasıdır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güven sevgi ve inancın bir ifadesidir.Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacak, aydınlık yarınlarımızın temsilcisi ve en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımıza her daim güven duyuyor ve geleceğe umutla bakıyoruz.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucularını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.