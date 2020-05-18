ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

MESAJI

19 Mayıs 1919, Türk milletinin işgalci güçlere karşı olan başkaldırışı, "Ya istiklal, ya ölüm” diyerek bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır.

Bu büyük mücadele meşalesinin yakılışının 101. yılını kutlamanın mutluluğunu, gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşamaktayız.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının bu günde Samsun' dan başlatmış olduğu özgürlük ve bağımsızlık hareketi, tüm yurda yayılmış; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret ve inançla büyümüş ve Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlanmıştır.

Büyük özverilerle ve binlerce şehit verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti azim, inanç ve gücü temsil eden, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlere Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından emanet edilmiştir.

Onlar yalnızca geleceği emanet edeceğimiz bireyler değil; bugünümüzün de teminatıdır. Gençlerimiz bu şuurla; öncelikle Cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye sahip çıkmak, düşünen, araştıran, sorgulayan, yaşadığı ülke ve dünyanın gelişimiyle ilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, her zaman için özgüveni yerinde gücünü geçmişinden, öz kültüründen alan bir anlayışla hareket etmelidirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletçe haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde; vatan ve millet uğruna büyük fedakârlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımı sunar, ATATÜRK'ün büyük güven duyduğu gençlerimize ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapmış oldukları çalışmalarda üstün başarılar dilerim.