ZELİ ÇELİK YAZDI - HER BAYRAM AYRI BİR HEYECAN...



( 19 mayıs gençlik ve spor bayramını kutluyorum. )

Tüm okurlara, ilgililere, askerlere, polislerimize, tüm güvenlik birimlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize saygılar, sevgiler, selamlar iletiyorum. Bir yıl içinde 365 günü masaya yatırdığımız zaman o kadar çok güzel güne rastlarız ki.. bunları saymakla, anlatmak zor olsa gerek. Vücudu sağlıklı olanın bayramı bitmez diyorum.

Her bayram ayrı bir heyecan diyorum. Dini bayramları, milli bayramları, resmi, tüzel kurumların kutlamaları, özel günlerin kutlamaları vs. Dini bayramlar da birbirini takip eden kandiller, anlamlı geceler, kutlu doğum haftası, haftası gibi bir çok güzellikleri birlikte yaşarız.Şeker bayramı, Ramazan bayramı diye her iki cümleyi benimseyip yakıştırdığımız bu bayrama bir ay oruç tutarak girmek heyecanımızı kat kat artırmaktadır.

Kurban bayramını kutlamadan önce de Allah'ın yoluna kesip paylaşacağımız kurbanlığı alıp gerekli hazırlığı yapınca aile ferdinin gurbetçileri toplandığı zaman o hanenin mutluluğuna diyecek yok. Hısım,akrabalarımızla,komşularımızla, bayramlaşmak ne kadar güzel bir şey...Uhrevi aleme göçen yakınlarımızı kabristanda ziyaret edip duacı olmak,

kişisel sorumluluğumuzu yerine getirmek,anmak,hatırlamak daha güzeldir.

Milli bayramların oluşması 19- Mayıs gençlik ve spor bayramı Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizde ki gençlere hediyesidir. 23 - Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramın da dünya çocuklarının hediyesidir. Onların Ülkemiz de buluşması sevinç, heyecanla birlikte barış, kardeşliğin pekiştirilmesi örnek görüntülerin oluşturulması ne kadar güzel bir davranış.

Ayrıca farklı ülkelerden gelen gençlerin Türkçe şarkılar, türküler söylemesi,şiirler okuması daha da anlamlı. Kendi ülkelerin kostümlerini, oyunlarını, müziklerini sunması heyecan vericidir. Ülkemizin canlı yayınlarla, görsel, yazılı basınla tanıtılması onur,ve gurur vericidir. 19- Mayıs gençlik ve spor bayramı da çok anlamlı bir bayram. Zafer bayramları da tarihimizin hatırlanmasına vesile oluyor. Coşkuyla heyecanla kutlamaktayız.

Her bayramın ayrı heyecanını yaşamak için birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç var. Aile nüfusunu bir araya gelemeyenler bayram sevincini tadamadılar. Her haneden milli bayramlarda elbette katılanlar olur. Çocuklarımız büyüse de torunlar devreye girer. Akrabalarımızdan bir kişi dahi olsa bizler mutluluğu tadarız. Bayram heyecanını doyasıya yaşarız. Unutulmaz anılarımız oluyor.

Dini bayramlarda tatillerin uzun olmasıyla gurbetçilerimiz de akın ederler. Hasretlerin kavuşması, özlemlerin buluşması bayram heyecanlarını daha da artırır. Hediyeleşmek ne güzel bir gelenektir. Hediye veren de, alan da çok mutlu olur. Sağlık problemleriniz engel olmadığı sürece mutlaka yakınlarınızı ziyaret ediniz. Ziyaretler elbette aile büyüklerinden başlamalıdır.

Türk milleti her yönden şanslı. Çünkü ülkemiz de yapılan kutlamaların

çokluğu diğer devletlere benzemez. 7 den 77 ye bu heyecanı yaşayamazlar.

Nice bayramları birlik beraberlik sergileyerek kutlayabilmek ümidi ile sizlere

sağlıklı, varlıklı, huzurlu günler diliyorum. Her iki şiirimi de okunsun diyerek paylaşıma sunuyorum. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız, dostça kalınız.



* 19 - MAYIS *

Atatürk Samsuna çıkarma yaptı,

Çoluk, çocuk coştu bayrağı kaptı,

Dünyayı titretti kıyamet koptu,

On dokuz mayısı kutlamalıyız.

Askeri erkanın moral yerinde,

Vatan bir bütündür sevgi derinde,

Görevini yapar sıcak, serinde,

On dokuz mayısı kutlamalıyız.

Gençler de heyecan arttıkça arttı,

Toplumun alkışı ayrı renk kattı,

Gaziler elinde sancağı tuttu,

On dokuz mayısı kutlamalıyız.

Yazılar yazarak olur gösteri,

Uçaklar kuşatır mavi gökleri,

Söylenir tarihin tüm gerçekleri,

On dokuz mayısı kutlamalıyız.

Yüce Türk Ulusu bu şana layık,

Sportmen olmalı kıyafet, kılık,

Zekice yapalım biraz hazırlık,

On dokuz mayısı kutlamalıyız.



* GELİŞMELİYİZ *

Türkiye vatanım canımdır benim,

Hoşuna gidecek bilirsen senin,

Fark etmez rengarenk olsa da tenin,

Barış konusunu görüşmeliyiz.

Bizler tok kaldıkça aç bırakmayız,

Zarar gelmedikçe canı yakmayız,

Muhtaçta değiliz boyun yıkmayız,

Yarım ekmeği de bölüş meliyiz.

Hüzün duvarları ortadan kalksın,

Suçsuzum diyenler aynaya baksın,

Sanatkar olanlar ortaya çıksın,

Eğlenip coştukça gülüş meliyiz.

İthalat, ihracat yapmamız gerek,

Fabrikaya işçi katmamız gerek,

Sermaye arttıkça tutmamız gerek,

Sanayi yönünden gelişmeliyiz.

Unutma zamanı kini, nefreti,

Gündemden düşmeli terör illeti,

Kalkındırmalıyız yüce devleti,

Zekice düşünüp gelişmeliyiz.



Ispartalı Zeki Çelik TÜRKİYE İLESAM il temsilcisi.

ZEKİCE KÜLTÜR ve SANAT EVİ , GBYŞD kurucusu.