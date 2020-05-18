Bayram Şekerleri Şölen'den... Sedat Öz Gurme, Bu Bayramı da Tatlandıracak

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Frankfurter sosis mükemmel ötesi denedinizmi





























Frankfurter sosis mükemmel ötesi denedinizmi

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in son günlerinde vatandaşları tatlı bir alışveriş telaşı sardı. Bayram yaklaştıkça çarşı pazardaki hareketlilik iyiden iyiye arttı. Haliyle bayram şekerleri de tezgâhlardaki yerini aldı. Isparta'da Sedat Öz Gurme'de hazırlıklar tamamlandı.Şeker, draje, çikolata ve bayramlık tatlar , rengarenk görünümleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor.Hijyenden ödün vermeyen, Şölen markasıyla hazırladığı şeker reyonları, lokum, çikolata,güllaç tatlısı,tepsi baklava,kadayıf reyonlarıyla Sedat Öz Gurme önce insan anlayışı ile tüketiciye doğal, sağlıklı lezzetler sunuyor.ve üzeri siparişler için hemen arayabilir yada whatsapp üzerinden mesajla ulaşabilirsiniz. Gıda siparişleriniz en kısa sürede araçla kapınıza kadar geliyor.Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Sosis,Pastırma,Peynir,Bal,Propolis,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler,süt ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, hesaplı yumurta seçenekleri ile Sedat Öz Gurme hizmetinizde.