Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun

Kurban Bayramı Mesajı

Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, milletimizi bir arada tutan, manevi hasletlerimizi geliştiren bayramlarımız, toplumsal birlik ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Sevgi, kardeşlik ve dostluğu aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurban; Rabbimize, birbirimize, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olmak demektir. Hz. İbrahim'in adanmışlığı ve Hz. İsmail'in teslimiyetinin simgesi, Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum.

Derinden idrak ettiğimiz bayram günlerinde, millet olarak sahip olduğumuz cömertliği ve fedakârlığı müstesna bir şekilde ifa ederken, hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, yaşlı, engelli, yetim, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, aziz şehitlerimizin bize emaneti olan aileleriyle ve gazilerimizle birlikte paylaşarak yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır.

Ne yazık ki bir bayramı daha Covid-19 salgını gölgesinde geçirmek zorundayız. Her ne kadar bayramda herhangi bir kısıtlama olmayacak olsa da vatandaşlarımız özellikle bayram ziyaretlerini olabildiğince kısa tutmalı ve gerekli önlemleri almalıdırlar. Bayram aynı zamanda vuslat demektir. Hasretle beklenen uzaktaki eş, dost, akrabayla kavuşma demektir. Bayram vesilesiyle yolculuk yapacak tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerini takarak, trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini istirham ediyorum.

Bu duygularla, şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayram’ını kutlar; aile büyüklerimiz, akrabalarımız, öksüz ve yetimlerimizle birlikte sevgiyi ve sevinçlerimizi paylaşarak en güzel şekilde bayram yaşamayı temenni ederim.





