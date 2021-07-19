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BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN KURBAN VEKALETİNİ BAĞIŞLADI
BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN KURBAN VEKALETİNİ BAĞIŞLADI
ISPARTA
Tarih:
18.07.2021 22:17
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BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN KURBAN VEKALETİNİ BAĞIŞLADI
İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 2021 Yılı Kurban Vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesine Bağışladı.
Kaynak: Isparta İl Müftülüğü
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