T.C. ISPARTA KURBAN BAYRAMI KUTLAMA KOMİTESİ

Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Siyasi Partiler ve vatandaşlarımızla birlikte 20.07.2021 tarihinde saat 14:30’da Isparta Merkez Atatürk Parkında yapılacaktır.

Değerli hemşehrilerimizin, mülki, askeri ve adli erkan ile meslek odaları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve tüm kamu görevlilerinin bayramlaşma törenine teşriflerini bekleriz.



KUTLAMA KOMİTESİ

