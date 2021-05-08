Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in

Kadir Gecesi Münasebetiyle Yayımladığı Mesajı



On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz.

Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde sağlık, barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle çalışma arkadaşlarımın, hemşehrilerimin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; Yüce Mevla'dan sağlık, barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramına eriştirmesini en kalbi duygularımla diliyorum.