BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı , TBMM’nin açılışının 101. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı bir mesaj yayınladı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan GÖK, TBMM’nin kuruluşunun 101. yıldönümünü kutladığı ve çocukların geleceğinden emin gençler olarak yetişmelerinin en büyük hedefleri olduğunu belirttiği mesajında şunları söyledi;“Milli iradenin resmen hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk gün ki heyecanıyla koronavirüs salgını sebebiyle biraz burukta olsak kutladığımızı belirtmek isterim. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir.Bu duygu ve düşüncelerle milli iradenin kalbi olan Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, bugünlere gelmemizi sağlayan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canı pahasına vatanımıza hizmet etmiş olan bütün ecdadımızı saygıyla yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.