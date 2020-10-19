Toplumsal hayatımızda önemli bir müessese olan muhtarlık köklü geçmişiyle vatandaşın çaldığı ilk kapı olarak yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası, devletimizin taşradaki gözü ve kulağıdır.Muhtarlarımız, toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olmalarının yanında milletimizin ve devletimizin tüm kurumlarının temsilcileridirler. Seçildikleri yerlerde vatandaşın taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmanın yanı sıra asayiş, sağlık, eğitim gibi birçok alanda da hizmet veren muhtarlarımız kamu kurumları ile vatandaş arasında bir köprü konumundadırlar.Görev yaptıkları mahalle veya köyün hür türlü sorununu ilgili yerlere aktaran ve takip eden muhtarlarımız, halkın hizmetle buluşturulması noktasında bizlerin birer çalışma arkadaşıdır.Ayrıca; tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de halen devam eden koronavirüs salgını ile mücadelemizde yardımları yadsınamayacak kadar değerli ve önemli olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim.Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü”nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum.