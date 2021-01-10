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BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
ISPARTA
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BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 10 OCAK 
GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan GÖK, mesajında, basın mensuplarının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. 
Vatandaşların haber alma hakkını sağlayan medya çalışanlarının çok zor şartlar altında fedakârca mesleklerini yaptıklarını biliyoruz. Manuel baskı makineleri, entertip dizgi dönemlerinde yıllarca teknolojiden uzak halkımıza hizmet veren yerel basın bizim için çok değerlidir. Günümüzde fiziki gazetelerin yerini daha çok internet gazeteciliği aldı. Maalesef teknolojinin gelişmesi yerel basının çok güç şartlarda yayınlarını sürdürme mücadelesi içinde olduğu aşikardır. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince basın mensuplarımızın yanındayız. 
“Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Medya toplumsal bilinci artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulması açısından çok önemlidir. Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Isparta’mız ve Eğirdir’imizde  faaliyet gösteren; yerel gazete, bölgesel gazete ve ulusal ajans temsilcilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum”
Veli GÖK
Eğirdir Belediye Başkanı
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